फिल्म 'डायल 100' की शूटिंग शुरू, मनोज बाजपेयी के साथ नजर आएंगी साक्षी तंवर और नीना गुप्ता

मुंबई। फिल्म 'डायल 100' में अभिनेता मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ दिग्गज अभिनेत्री नीना गुप्ता और साक्षी तंवर नजर आएंगी। फिल्म 'डायल 100' की शूटिंग शुरू हो गई है। रेंसिल डी सिल्वा इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। इस फिल्म को सोनी पिक्चर्स फिल्म्स इंडिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

मनोज बाजपेयी ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर लिखा-'अगले थ्रिलर ड्रामा डायल 100 की घोषणा करने के लिए उत्साहित हूं, बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत को-स्टार नीना गुप्ता और साक्षी तंवर, निर्देशक रेंसिल डिसिल्वा के साथ। मुझे हमेशा से ड्रामा और सस्पेंस फिल्मों से काफी प्यार है। अब इस फिल्म को शुरू करने को लेकर और इंतजार नहीं कर सकता। ड्रामा और सस्पेंस ने मुझे पहले से ही प्यार में डाल दिया है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।'

Excited to announce my next thriller drama #DIAL100 with my extremely talented and beautiful co-stars, @Neenagupta001 and #SakshiTanwar, directed by @RensilDSilva. The drama and suspense has made me fall in love with it already. Can't wait to begin this journey! pic.twitter.com/WlCOb4h8BF