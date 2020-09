'हरामखोर' वाले बयान पर पलटे शिवसेना नेता संजय राउत, कहा- मैं माफी मांगने को तैयार लेकिन...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में है। वह इन दिनों महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर एक के बार एक ट्वीट्स कर रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी कंगना रनौत के बयानों पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच तकरार बढ़ती ही जा रही है।

इसी बीच संजय राउत और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग 'गाली-गलौज' तक पहुंच गई। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में कहा है कि उन्हें शिवसेना नेता ने 'हरामखोर लड़की' कहा है। कंगना रनौत को ‘हरामखोर लड़की’ कहने वाले बयान पर माफी मांगने के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर वो लड़की (कंगना रनौत) महाराष्ट्र से माफी मांगेगी (मुंबई को लेकर दिए बयान पर) तो मैं सोचूंगा।

बता दें कि संजय राउत के इस बयान के बाद कई लोग कंगना के स्पोर्ट में उतरे हैं और उन्होंने शिवसेना नेता से माफी मांगने की बात कह रहे हैं। इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं। कंगना रनौत ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा था कि साल 2008 में मूवी माफिया ने मुझे एक साइको घोषित कर दिया था।

इतना ही नहीं 2016 में उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा और 2020 में महाराष्ट्र के मंत्री ने मुझे हरामखोर लड़की का खिताब दे दिया। इन सभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने कहा कि सुशांत की हत्या के बाद मैं मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हूं। इस वक्त डिबेट करने वाले योद्धा कहां हैं?

In 2008 Movie Mafia declared me a Psycho, in 2016 they called me a Witch and Stalker in 2020 Maharashtra Minister publicity gave me the title of Haramkhor Ladki, because I said after a murder I feel unsafe in Mumbai, where are INTOLERANCE debate warriors? https://t.co/me91rxsShr