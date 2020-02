महाशिवरात्रि पर शिल्पा शेट्टी ने दी बड़ी खुशखबरी, दूसरी बार बनी मां

नई दिल्ली । एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक बड़ी खुशखबरी शेयर की है। शिल्पा 44 की उम्र में दूसरी बार मां बनी हैं। शिल्पा के घर आई इस नन्ही परी का जन्म 15 फरवरी 2020 को हुआ था।

शिल्पा ने बेटी का नाम भी बताया है। शिल्पा ने बच्ची का नाम समीषा शेट्टी कुंद्रा रखा है। हालांकि इस ख़बर से शिल्पा के फैंस हैरान भी हैं। सरोगेसी के जरिए शिल्पा शेट्टी ने इस प्यारी बच्ची को जन्म दिया है। शिल्पा ने बेटी की तस्वीर इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करके दी। इस तस्वीर में शिल्पा बेटी का हाथ पकड़े नजर आ रही हैं।

🧿𝗦𝗮𝗺𝗶𝘀𝗵𝗮 𝗦𝗵𝗲𝘁𝘁𝘆 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗿𝗮🧿

Born: February 15, 2020

~

Please bestow our angel with all your love and blessings🙏🏻❤

~

Ecstatic parents:

Raj and Shilpa Shetty Kundra#SamishaShettyKundra #daughter #MahaShivratri pic.twitter.com/ClH9AAO4rR