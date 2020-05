शिखर धवन ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए सोनू सूद को किया सैल्यूट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण जहां देश की जनता प्रभावित है, वहीं इस महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस आदि आगे बढ़कर दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस मुश्किल दौर में सोनू सूद ने इन वारियर्स की मदद के लिए अपना मुंबई के जुहू स्थित अपना होटल दिया है।

इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से कई प्रवासी मजदूर शहरों में फंस गए। इनके पास ना काम है और ना खाना। ऐसे में यह मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं। इन मजूदरों की मदद के लिए सोनू सूद आगे आए हैं। सोनू सूद की इस मदद की हर कोई तारीफ कर रहा है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए सोनू सूद को सैल्यूट किया है।

A big salute to you @SonuSood for your heroic efforts in making sure stranded migrant workers get to reach their homes. 🙏🏻👌🏻