शर्लिन चोपड़ा का साजिद खान पर सैक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप, बोलीं- 'प्राइवेट पार्ट दिखाकर...'

मुंबई। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक एवं फराह खान के भाई साजिद खान पर मुसीबतों के बादल घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही दिन पहले दिवंगत अभिनेत्री जिया खान पर बनी डॉक्यूमेंट्री 'डेथ इन बॉलीवुड' में साजिद की हरकतों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। इसके शीघ्र बाद ही बॉलीवुड अभिनेत्री तथा मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने भी साजिद पर सैक्सुअल हरैसमेंट का आरोप लगा दिया है। जिसे देखते हुए ट्रोलर्स फिर सक्रीय हो गए हैं। इसके साथ ही साजिद इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

साजिद की पोल खोलने हेतु शर्लिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की मदद ली है। शर्लिन ने निर्देशक पर हमला बोलते हुए बैक-टू-बैक कई ट्वीट किए हैं। जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा है, 'अप्रैल 2005 में अपने पिता के निधन के कुछ दिनों बाद मैं जब साजिद से मिली तो उन्होंने अपने पैंट से अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाला और मुझे उसे पकड़ने और फील करने के लिए कहा। मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि मुझे पता है कि पुरुष का लिंग कैसा होता है और मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य लिंग को पकड़ना नहीं है।'

अभिनेत्री ने अपने दूसरे ट्वीट में निर्देशक को घेरते हुए लिखा है, 'अगर जॉनी सिन्स बनना चाहते हो, तो बेशक बनो, लेकिन फ़िल्मों में काम दिलाने के बहाने लड़कियों को बुलाकर, उन्हें अपना लिंग दिखाना, और उनसे अपने लिंग को टच करवाना, ये कहां की सभ्यता है?'

He has the ‘superstars’ of Bollywood to vouch for his ‘character’.

It’s my word against theirs.

The Bollywood mafia is a strong syndicate. https://t.co/x5hUm1tzVm