शेखर सुमन का ट्वीट, बोले- सुशांत केस मामले में एक दिन चमत्कार होगा

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर अब तक कुछ ठोस सबूत सामने नहीं आया है। जिसकी वजह से सुशांत के फैंस, फ्रेंड्स और परिवार के सदस्य थोड़े से निराश हैं। सुशांत केस सीबीआई से कराई जाने की मांग पहले दिन से करने वाले बॉलीवुड और टीवी एक्टर शेखर सुमन को अब भी उम्मीद है कि इस मामले पर कुछ चमत्कार जरूर होगा।

हाल ही में ट्वीट कर कहा कि काश मेरे पास उन लोगों के लिए जवाब होता, जो मेरे से इस केस को लेकर पूछते हैं। शेखर सुमन ने हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- 'बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, जो मुझसे सुशांत के मामले के बारे में पूछते हैं और मैं कहता हूं, काश मेरे पास उम्मीद और प्रार्थना करने के अलावा, इसका जवाब होता'। उन्होंने आगे लिखा कि एक दिन इस मामले में चमत्कार होगा, ऐसा कुछ और नहीं बचा है जो आप कर सकते हैं।

A lot of ppl I meet keep asking me wat's happening to Sushant's case and I say, I wish I had the answer.

Apart from hoping and praying that a miracle will happen one day, there is nothing else you can do.#CBIArrestSSRKillersNow