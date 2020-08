सुशांत केस में शेखर सुमन ने कहा- एक्टर की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है, रिया अब रिहा नहीं हो सकती...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में पटना से केस मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी डाली थी। सोशल मीडिया पर उनकी इस अर्जी को लेकर कई बातें बनीं। इसी बीच एक्टर शेखर सुमन ने भी ट्वीट किया और रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने की मांग की।

शेखर सुमन, जो बिहार से हैं, सुशांत सिंह राजपूत के होमटाउन से भी, उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि रिया अब रिहा नहीं हो सकती। शेखर सुमन का मानना है कि एक्टर की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। इसके साथ ही शेखर ने कई और ट्वीट किए और सुशांत के केस में जो सवाल सामने आ रहे हैं उनपर अपनी राय रखी।

Rhea ab Rheah nahi ho sakti.#ArrestRheaChakraborty — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 11, 2020

उनका मानना है कि एक्टर का केस पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बनता जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी लोग देखिए आगे और क्या होता है, बस जो भी हो अच्छा हो और सुशांत को इंसाफ मिले। बता दें कि हाल ही में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ईडी के दफ्तर पहुंचे। वहां उनसे पूछताछ हुई। सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक वकील ने एक्टर के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी पर निशाना साधा है।

T'Rhea' Charitram, Purushasya Bhagyam

Devo na jaane, Kuto manushya?

The character of a woman(read rhea) and the destiny of a man,even the Gods don't know, how will a human being?#ArrestRheaChakraborty — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 11, 2020

उनका कहना है कि सिद्धार्थ, रिया चक्रवर्ती की मदद कर रहे हैं। एएनआई से बातचीत में वकील विकास सिंह ने कहा कि सिद्धार्थ पिठानी बेहद चालाक इंसान है। वह एक तेज-तर्रार अपराधी है। जब तक परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, सिद्धार्थ एक्टर के परिवार से लगातार बात कर रहे थे। उनकी मदद कर रहे थे। जैसे ही FIR हुई उन्होंने रिया चक्रवर्ती की मदद करनी शुरू कर दी।

The whole thing has turned into a stinking,vicious,revengeful nauseating, political imbroglio.Guys be prepared for the worst while hoping for the best.#JusticeForSushantSinghRajput — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 12, 2020

Make sure wen you die,or you are murdered,you are successful, well-known,famous and a big star..Otherwise no one is going to give a damn and take cognizance of it.Not the system,not the police,not no one.Accept it.#justiceonlyifyouareimp. — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 12, 2020

विकास ने आगे कहा कि FIR के बाद जिस तरह सिद्धार्थ ने बर्ताव करना शुरू किया, रिया को ईमेल भेजने शुरू किए जिसमें रिया ने अपराधी का नाम लिया है। सिद्धार्थ उस अपराधी की मदद कर रहे हैं और रिया से लगातार टच में हैं। अभी तो मामले की छानबीन की शुरुआत हुई है, सच जरूर सामने आएगा।

यह खबर भी पढ़े: कैंसर से जंग हारी फैशन डिजाइनर सिमर दुग्गल, मलाइका अरोड़ा ने लिखा ये भावुक पोस्ट