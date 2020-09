शेखर सुमन ने कहा- CBI को काफी ड्रग्स का पता चला चुका है, समय आने पर ही होगा खुलासा

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में अभिनेता शेखर सुमन शुरु से ही अपनी बात खुलकर रख रहे है। उन्होंने इस केस में सीबीआई जांच के लिए भी काफी भागदौड़ की थी। शेखर सुमन सोशल मीडिया पर लगातार इस बारे में अपने विचार लिखते रहते हैं।

शेखर सुमन ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि सीबीआई के सामने ये ड्रग्स का पूरा खेल खुल चुका है लेकिन वो इसका खुलासा करने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। अपने ट्वीट में शेखर ने लिखा, "सीबीआई को बहुत सारे ड्रग्स का पता चला चुका है लेकिन वे समय आने पर ही इसका खुलासा करेगी।"

The CBI has got a lot of 'Dope' on ev one but they will reveal it only wen the time comes till then we have to keep guessing who the culprits are.#ReportForSSR