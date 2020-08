Sushant केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए शेखर सुमन, Video शेयर कर कहा- शानदार खबरों में से एक है

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया है। इस फैसले पर फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब अभिनेता शेखर सुमन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

शेखर सुमन ने ट्वीट में लिखा- 'आप सभी को बधाइयां। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के पक्ष में फैसला दिया है। खुशियां।' इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। जिसमें लोग खड़े होकर तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं शेखर सुमन ने रिपब्लिक टीवी से बातचीत में कहा कि यह शानदार खबरों में से एक है।

Huge Congratulations to all of you.The Honb'le Supreme Court has given the verdict in favor of a CBI enquiry.Rejoice.#justiceforSushanthSinghRajput pic.twitter.com/UtQijvP9xo