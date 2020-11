सोशल मीडिया पर चर्चा में सोहेल खान की पत्नी सीमा खान, ट्विटर पर यूजर्स पूछ रहे कई सवाल

नई दिल्ली। करण जौहर की नेटफ्लिक्स सीरीज 'द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स' रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में सोहेन खान की पत्नी सीमा खान, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर, चंकी पांडे की पत्नी भावना पांडे और नीलम कोठानी सोनी नजर आ रही हैं। सीरीज में सीमा खान की कहानी चर्चा में है क्योंकि उन्हें सोहेल खान से अलग रहते हुए दिखाया गया है।

सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि सीमा और सोहेल दो अलग-अलग घरों में रहते हैं। चौथे एपिसोड में दोनों का बड़ा बेटा निर्वान यूएस से आता है। वह सीमा का नया डिजाइन किया घर देखते हैं और वह कहती हैं कि उनके साथ और समय बिताएं।

निर्वान कहते हैं कि वह उनसे मिलने आते रहेंगे, लेकिन सीमा को बुरा लगता है। इसके बाद निर्वान कहते हैं, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बहुत दूर रहा हूं। मैं तो बस सड़क के उस पार रह रहा हूं। इसके बाद सीमा कैमरे में कहती हैं, मैं निर्वान को ज्यादा नहीं देख पाती। वह अपने पापा के साथ रहता है और वह यहां आता है और सो जाता है। यह निर्वान की सबसे खराब बात है।

अब ट्विटर पर यूजर्स कह रहे हैं कि क्या सोहेल और सीमा अलग रहते हैं? और अगर अलग रहते हैं तो क्या सीमा को बॉलीवुड वाइफ कहना सही है?

She is the one who makes the rules, and only she can break'em! Watch @seemakkhan on The #FabulousLives of Bollywood Wives, now streaming on @NetflixIndia! @maheepkapoor @neelamkothari @BhavanaPandey @apoorvamehta18 @aneeshabaig @scrappypants #UttamDomale pic.twitter.com/LwdpPeSO4F