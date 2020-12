संजना सांघी का नया विज्ञापन देख गुस्सा हुई पूजा बेदी, बोलीं- पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं है

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म दिल बेचारा में नजर आई एक्ट्रेस संजना सांघी का एक नया विज्ञापन चर्चा में हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। संजना इन दिनों लायंसगेट प्ले के एक विज्ञापन में नजर आ रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि ये पुरुषों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने जैसे है।

संजना का ये विज्ञापन देखने के बाद पूजा बेदी आगबूबला हो गई, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं है। विज्ञापन में संजना सांघी और दूसरे अभिनेता को एक युगल के रूप में दिखाता है। वीडियो में संजना का को-स्टार ये जानने की कोशिश करता है कि स्ट्रीमिंग ऐप पर किस फिल्म को देखना है। संजना 8 बार उन्हें थप्पड़ मारती है और आखिर में वह उसे रोक देता है। फिर वह उसे बताती है कि वे सूची में आठवीं फिल्म देखेंगे।

Absolutely HORRIFIED 2 watch this advt. Domestic violence against men is NOT acceptable. What if a man was slapping a woman in this advt? This should NEVER CLEAR an advertising board! #men have rights! #domesticviolence@sharmarekha @smritiirani @DeepikaBhardwaj @amitdeshmra https://t.co/9yph7VMuAw