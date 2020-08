संजय दत्त ने बहन प्रिया दत्त को दी जन्मदिन की बधाई, तस्वीर शेयर कर लिखा ये खास नोट

मुंबई। अभिनेता संजय दत्त ने अपनी बहन प्रिया दत्त को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। 61 वर्षीय अभिनेता ने इस खास अवसर पर उन्हें बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर एक प्यारी तस्वीर शेयर की है। प्रिया दत्त एक पॉलिटिशियन है और शुक्रवार को वह 54 साल की हो गई है। भाई संजय ने सोशल मीडिया पर प्रिया दत्त के लिए एक मैसेज लिखा है। संजय दत्त ने ट्विटर पर प्रिया के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा-'मेरे जीवन में हमेशा साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए दुनिया की सभी खुशियों की कामना करता हूं। जन्मदिन की शुभकामनाएं।' साथ ही संजय दत्त ने दिल वाली इमोजी भी शेयर की है।

तस्वीर में प्रिया और संजय दत्त खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीर एक चुनाव अभियान के दौरान क्लिक की गई है और इसमें भाई-बहन विक्ट्री के संकेत दे रहे हैं। प्रिया दत्त ने बिजनेसमैन ओवेन रॉनकॉन से शादी की है। प्रिया और ओवेन के दो बेटे सुमेर और सिद्धार्थ हैं। हाल में संजय को शुरुआत में फेफड़े के कैंसर का पता चला था। अभिनेता संजय दत्त का मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में शुरुआती इलाज चल रहा है। प्रिया संजय के साथ अस्पताल गई थी। क्योंकि अभिनेता की पत्नी मान्यता दत्त हाल में दुबई से लौटी हैं और इसी वजह से उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है। अभिनेता संजय दत्त की दो बहन प्रिया और नम्रता दत्त हैं। प्रिया दत्त का जन्म 28 अगस्त 1966 में हुआ था।

प्रिया दत्त अपने बड़े भाई संजय के बहुत करीब है। इसके पहले संजय दत्त ने रक्षाबंधन के मौके पर अपनी दोनों बहनों के साथ बूमरैंग वीडियो शेयर किया था। इसमें वह अपनी बहन को किस करते नजर आ रहे थे। उन्होंने लिखा था कि मुझसे छोटी हैं आप दोनों, लेकिन हमेशा मेरी सबसे बड़ी सहायक रही हैं, मुझे प्रेरित करती हैं और जीवन भर मेरे लिए बनी हैं। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूं। हैप्पी रक्षाबंधन।

Thank you for always being a constant in my life. I wish you all the happiness of the world. Happy Birthday @PriyaDutt_INC ❤️ pic.twitter.com/m0WtfaTRGc