संजय दत्त ने पत्नी मान्यता और बच्चों के साथ शेयर की खास तस्वीर, देखें

मुंबई। अभिनेता संजय दत्त ने दिवाली के मौके पर पत्नी मान्यता दत्त और बच्चों शाहरान और इकरा के साथ एक खास फोटो शेयर की हैं। इस बार संजू बाबा के लिए दिवाली खास रहा है। क्योंकि हाल में संजय दत्त ने कैंसर से जंग जीता है। इस बार संजय दत्त ने दुबई में अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल भी दुबई में संजय दत्त और उनके परिवार के साथ रोशनी का त्योहार दिवाली को सेलिब्रट किया।

61 वर्षीय अभिनेता संजय दत्त ने रविवार को ट्विटर पर फोटो शेयर कर लिखा-'परिवार के साथ सेलिब्रेशन से बेहतर कुछ नहीं है। आप सभी को बहुत ही समृद्ध और सुरक्षित दिवाली और नए साल की शुभकामनाएं।'

Nothing is better than celebrating with family. Wishing you all a very prosperous and safe Diwali & Happy New Year 🙏🏻🪔 pic.twitter.com/4C3Jm0Yxij