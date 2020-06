सलमान खान ने लिखा- वाजिद मैं तुम्हें हमेशा एक इंसान के तौर पर प्यार करूंगा, तुम्हारी इज्जत और...

नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का 42 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। हर कोई उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहा है और उनके गानों को याद कर रहा है। वाजिद काफी समय से बीमार थे और उनका लंबे समय से किडनी का इलाज चल रहा था। इस दौरान अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, सोनू निगम, मीका सिंह, परिणीत चोपड़ा और वरुण धवन के अलावा अब सलमान खान ने भी वाजिद के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

दरअसल, सलमान खान की फिल्म 'दबंग' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्मों का संगीत देने वाले म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। सलमान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा- 'वाजिद मैं तुम्हें हमेशा एक इंसान के तौर पर प्यार करूंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हें याद करूंगा और बहुत मिस करूंगा, तुम्हारे टैलेंट को भी, तुम्हें मेरा प्यार और तुम्हारी खूबसूरत आत्मा को शांति मिले।'

Wajid Vil always love, respect, remember n miss u as a person n ur talent, Love u n may your beautiful soul rest in peace ...

बॉलीवुड में अपनी मुस्कान से ही उन्होंने खास पहचान बना रखी थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने तो उनके निधन के बाद जो ट्वीट किया है, उसमें उनकी मुस्कान का ही जिक्र किया है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने लिखा, 'दुखद समाचार। एक बात जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है वाजिद भाई की हंसी। हमेशा मुस्कुराते थे। बहुत जल्दी चले गए। उनके परिवार और करीबियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त। तुम मेरी सोच एवं प्रार्थना में हो।'

India has lost one of amazing voice. RIP Wajid Khan one of the best music composer we could ever have. 💔@wajidkhan7@BeingSalmanKhan#WajidKhan #RIPWajidsir pic.twitter.com/dGC4bZC09X