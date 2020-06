सुशांत के लिए सलमान खान ने फैंस से की थी ये अपील, अब सिंगर सोना मोहापात्रा ने सलमान पर जमकर निकाली भड़ास

नई दिल्ली। सलमान खान पर पिछले कई दिनों में कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। दबंग डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने तो सलमान खान के साथ उनके परिवार पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सलमान को उनका करियर बर्बाद करने का जिम्मेदार माना है। वहीं हाल ही में सिंगर सोनू निगम ने भी इशारों में सलमान खान पर निशाना साधा है।

14 जून को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई वाले फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी। इस समय पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर उस शख्स से पूछताछ कर रही है जो एक्टर के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा हुआ था। सलमान ने एक ट्वीट कर सभी से सुशांत के परिवार का साथ देने की अपील की है। वो ट्वीट कर कहते हैं- मैं अपने सभी फैन्स से गुजारिश करता हूं कि वो सुशांत के फैन्स के साथ खड़े रहे और गलत भाषा का इस्तेमाल ना करें। भावनाओं को समझने की कोशिश करें। इस संकट की घड़ी में सुशांत के परिवार का सहारा बने। किसी अपने का चले जाना बहुत दुख देने वाला होता है।

A request to all my fans to stand with sushant's fans n not to go by the language n the curses used but to go with the emotion behind it. Pls support n stand by his family n fans as the loss of a loved one is extremely painful.

A ‘large hearted’ PR move from the one & only poster boy of toxic masculinity!👇🏾Of course he felt no such need to tweet or apologise for the vile threats that his digital paid army sent out to intimidate & bully others in the past. Got his dad to speak everytime he screwed up https://t.co/D3qKjx7PzM