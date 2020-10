साजिद नाडियाडवाला ने टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'हीरोपंती 2' और 'बागी 4' के लिए बनाई टीम

मुंबई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना ली है। बेहतरीन स्टंट और डांस के अलावा टाइगर अपनी फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। टाइगर श्रॉफ अपनी आगामी फिल्म 'हीरोपंती 2' और 'बागी 4' के लिए तैयार हैं। टाइगर श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला को अपना गुरु माना है। उन्होंने न केवल उन्हें हीरोपंती में लॉन्च किया, बल्कि उनके साथ आगे भी 'बागी', 'बागी 2' और 'बागी 3' जैसी सफल फिल्मों को बनाया। 'बागी' सीरिज की तीनों फिल्मों में एक्शन दमदार रहा है। फिल्म 'बागी 3' इसी साल मार्च रिलीज हुई थी।

फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला ने अब 'बागी 4' की तैयारियां शुरू कर दी है। फिल्म 'हीरोपंती 2' और 'बागी 4' में अभिनेता टाइगर श्रॉफ मुख्य भूमिका में होंगे।

अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने बुधवार को ट्वीट किया-'दो फ्रेंचाइजी, एक इमोशन! हीरोपंती 2 और बागी4। हीरोपंती 2 की जल्द ही शूटिंग होगी। बागी 4 के बारे में जल्द ही डिटेल मिलेगी। फिर एक और मेरे मेंटर साजिद नाडियाडवाला सर के साथ।'

Two franchises, one emotion! #Heropanti2 & #Baaghi4 🔥 #Heropanti2 filming soon #Baaghi4 details to follow soon



Yet another one with my Mentor #SajidNadiadwala Sir! ✨ @khan_ahmedasas @WardaNadiadwala @NGEMovies