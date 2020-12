आदिपुरुष में लंकेश रावण का रोल कर रहे सैफ ने दिया ऐसा बयान, लोग कर रहे जमकर ट्रोल

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान फिल्म आदिपुरुष में लंकेश का किरदार निभा रहे है। इसी एक साथ वह इन दिनों ट्विटर पर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया कि यूजर्स उन्हें फिल्म से बाहर करने की मांग करने लगे।

सैफ अली खान ने फिल्म के अपने किरदार के बारे में कहा कि ‘निर्देशक ओम राउत ने दुष्ट चरित्र को मानवीय और मनोरंजक बना दिया है। एक राक्षस राजा की भूमिका निभाना दिलचस्प है लेकिन यह उतना सख्त नहीं है। हमने इसे मनोरंजन से भरपूर बनाया है। इसमें दिखाया जाएगा कि सीता का अपहरण और राम के साथ युद्ध जायज था, क्योंकि लक्ष्मण ने रावण की बहन सूर्पनखा की नाक काट दी थी।‘

Lets alll get united and trend with a hashtag #WakeUpOmRaut To change the Casting of our #Prabhas prestigious movie #Adipurush Please kick out Saif Ali Khan from the movie @omraut pic.twitter.com/Pg4EpOkfyl

It is very sad to see still some of Indians like this moron saif, who is again & again insulting our culture, history, faith. Why @omraut selected him even so much displeasure regarding his selection?He don't deserve this sacred Motherland to live.#WakeUpOmraut pic.twitter.com/CXyuJJtdxy