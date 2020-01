तान्हाजी पर सैफ अली खान ने कह दिया कुछ ऐसा.. सोशल मीडिया पर जमकर हो रहे ट्रोल

नई दिल्ली । अभिनेता सैफ अली खान की फिल्म तान्हाजी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सैफ ने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है, वो इतिहास नहीं है। उन्होंने कहा कि 'इतिहास क्या है, मैं इसे जानता हूं लेकिन अगर कोई कहे कि फिल्म में जो दिखाया गया है वह इतिहास है तो मैं इसे नहीं मानता'।

यह खबर भी पढ़े:भूल भुलैया 2 में अक्षय को कैमियो भूमिका देना सही नही : अनीस बज्मी

इस बयान के बाद से ही सैफ अली खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। पायल रोहतगी ने फिल्म रिलीज होने से पहले और फिल्म रिलीज होने के बाद के उनके बयान को दिखाकर, उनपर निशाना साधा है।

राम राम जी 🙏 Stupid Indian Muslim who names his son after Hindu killer & talks about being an Good Indian 🤣 #SaifAliKhan should name his second kid #MohammedGhori 🤣 If we don’t talk NOW after 50 years they will say that Mughals never invaded Hindustan 🙏pic.twitter.com/w9H5rxK5O5 — PAYAL ROHATGI & Team- Bhagwan Ram Bhakts (@Payal_Rohatgi) January 20, 2020

एक यूजर ने लिखा है, 'प्रिय सैफ अली खान, कृप्या इन पुराने मानचित्र को देखें, जिसमें साफ तौर पर ब्रिटिश से ही इंडिया के अस्तित्व का उल्लेख किया गया है'।

Dear #SaifAliKhan check out some of these ancient maps which clearly mentioned India long before the British even existed. pic.twitter.com/fULTe9WvMI — Bahadur 2.0 (@my2bit) January 20, 2020

एक यूजर ने लिखा, 'मुझे यकीन है कि इतिहास पढ़ने वाले सैफ अली खान ने तैमूर के बारे में कभी नहीं सुना या पढ़ा होगा, जो एक तुर्क-मंगोल विजेता है, जिसने 1400 के आस-पास की अवधि में एशिया में बहुत तबाही मचाई थी। वरना वो अपने बेटे का नाम तैमूर कभी नहीं रखते।

I am sure ‘History buff’ Saif Ali Khan never heard or read about Taimur/Timur , a Turko-Mongol conquerer who devastated much of Asia in the period around 1400 .. otherwise he wud have never named his cute son Taimur Ali Khan .. just saying — #SupportCAA (@ExSecular) January 19, 2020

एक यूजर ने सैफ के लिए लिखा कि यहां हमें एक और राहुल गांधी मिल गया है। ये भारत का एक और बड़ा मूर्ख है। यहां तक कि उसे एनसीसी का मतलब तक नहीं पता है।

मात्र 289/- प्रति sq. Feet में जयपुर में प्लॉट बुक करें 9314166166