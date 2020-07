सैफ अली खान और करीना कपूर ने किया पानी की टंकी का ऐड, सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा हैं मजाक

नई दिल्ली। सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने साथ में एक विज्ञापन शूट किया है। जो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। लेकिन कई लोग इसका काफी मजाक भी बना रहे है। यह ऐड पानी की टंकी का है। ऐड की शुरुआत होती है सैफ, करीना से जो डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खा रहे हैं। इस बीच सैफ कहते हैं, करीना, हमें साथ में काम किए काफी समय हो गया। जिस पर करीना कहती हैं, घर पर भी रोमांस, बाहर भी रोमांस। फिर सैफ कहते हैं, मेरे पास एक आइडिया है चलो हम एक ऐड में काम करते हैं। इसके बाद सैफ, करीना को पानी की टंकी के बारे में बताते हैं जिसका वह ऐड करना चाहते हैं।

सैफ और करीना ने साथ में फिल्म कुर्बान, एजेंट विनोद, ओमकारा और टशन में साथ काम किया हैं। साल 2012 में दोनों ने शादी की थी। दोनों का एक बेटा तैमुर अली खान है।

World's Greatest Paani Ki Tanki Ad. pic.twitter.com/1WgDDYp1hR — Gina Kholkar (@BabaJogeshwari) July 17, 2020

I almost was waiting for Saif to also say “Woooowww” — Deepesh Lakhotia (@CuriousBITSian) July 17, 2020

This pretty boy is urging us to buy Plasto tank.

Now I'm confused! 🙈 pic.twitter.com/jw0CW4Dd1t — अश्विनी (@ArthMukhti) July 17, 2020

Kudos to the person who envisioned this ad. This is a social commentary on how women are seen as pipes by their husbands. — Iti (@itiwrites) July 17, 2020

Even better than this one ,somebody please tag Kareena and Saif .https://t.co/uvVjNYv5vf — Ali Mujtaba (@rush2ali) July 17, 2020

वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना की अगली फिल्म का नाम लाल सिंह चड्ढा है। इसमें वह आमिर खान के अपोजिट नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास करण जौहर की फिल्म तख्त भी है।

वहीं, सैफ पिछली बार फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार को बहुत पसंद किया था। फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे। इस मूवी ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था।

वहीं, सैफ पिछली बार फिल्म तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर में नजर आए थे। फिल्म में उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार को बहुत पसंद किया था। फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में थे। इस मूवी ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था।

यह खबर भी पढ़े: समुद्र के बीचों-बीच नाव पर लेटकर बोल्ड पोज देती नजर आई मलिक्का शेरावत, देखे VIDEO