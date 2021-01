यश की केजीएफ 2 के टीजर के बाद ट्रेंड होने लगा RRR, वजह आई सामने

नई दिल्ली। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 का टीजर जारी हो गया है। मगर दिलचस्प बात ये है कि केजीएफ 2 के टीजर रिलीज के साथ ही, एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म हो गया है। केजीएफ 2 के साथ ही लोग आरआरआर को लेकर भी चर्चाएं करने लगे हैं और इसी वजह से #RRR सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है।

केजीएफ 2 के धांसू टीजर के बाद सिने दर्शक राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म आरआरआर को लेकर भी खासा एक्साइटेड होने लगे और कुछ इस तरह के ट्वीट्स का अंबार लग गया। दरअसल, फैंस जूनियर एनटीआर और राम चरण के मिक्स टीजर की डिमांड निर्माताओं से कर रहे हैं। इस बीच जूनियर एनटीआर और राम चरण स्टारर एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर की रिलीज डेट को लेकर भी खबरें सामने आने लगी हैं।

Eagerly Wating For #RRR Mutual Teaser



Exictement To See Our SeethaRAMaRaju @AlwaysRamCharan Anna Komaram Bheem @tarak999 Anna Together And Cant Wait To See BOXOFFICE Destruction 🔥🔥#WeDemandRRRMutualTeaser https://t.co/k9rHTNCLaK#WeDemandRRRMutualTeaser