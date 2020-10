एक बार फिर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की जोड़ी मचाएगी धमाल, सर्कस फिल्म का किया ऐलान

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने रणवीर के साथ एक नई फिल्म का नाम लेकर तहलका मचा दिया है। जी हां, फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि रोहित शेट्टी अपनी अगली फिल्म की तैयारी में हैं, जो कॉमेडी से भरपूर होगी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

रोहित शेट्टी की इस फिल्म का नाम 'सर्कस' है, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा वरुण शर्मा, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडीस भी अहम भूमिकाओं में होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में रणवीर सिंह पहली बार डबल रोल की भूमिका निभाने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फिल्म 80 के दशक की सुपरहिट फिल्म 'अंगूर' की रीमेक होगी।

BIGGG NEWS... #RanveerSingh and director #RohitShetty team up once again... Film titled #Cirkus... #Rohit's take on #TheComedyOfErrors... Costars #PoojaHegde, #JacquelineFernandez and #VarunSharma... Produced-directed by #RohitShetty... Bhushan Kumar and Reliance Ent present. pic.twitter.com/EodlosSard