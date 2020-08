सबसे खराब रेटिंग पाने वाली फिल्म बनी 'सड़क 2', सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली। 28 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म सड़क 2 को सोशल मीडिया पर लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट, आदित्य रॉय कपूर और संजय दत्त मुख्य भूमिकाओं में हैं। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में इनसाइडर और आउटसाइडर की बहस तेज हो गई है और यही वजह है कि रिलीज के पहले दिन से ही नेपोकिड्स की फिल्म 'सड़क 2' को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है।

इसी के साथ सोशल मीडिया पर लोग इस फिल्म को लेकर लगातार निगेटिव ट्वीट्स कर रहे हैं। IMBD की ओर से 'सड़क 2' को 1.1 रेटिंग दी गई है, जबकि इससे पहले 'हिम्मतवाला', 'हमशक्ल' और 'आग' को 1.7 रेटिंग दी गई थी।

Thrilled For Sadak2 😍

IMDB - 1.2/10#Sadak2 came out to be unbearable after Gunjan Saxena.

Expected from Alia and Mahesh Bhatt.

Perfect Kalank to bollywood. pic.twitter.com/j2apzBcQfQ