सड़क 2 के ट्रेलर को मिले 1 करोड़ डिस्लाइक्स, KRK ने कहा- भट्ट परिवार से आजादी मुबारक हो

नई दिल्ली। सड़क 2' का ट्रेलर सबसे ज्यादा डिस्लाइक वाला ट्रेलर बन गया है। फिल्ममेकर महेश भट्ट, पूजा भट्ट और आलिया भट्ट को भी साोशल मीडिया पर ट्रोलर्स का सामना करना पड़ा है। अब महेश भट्ट की फिल्म 'सड़क 2' पर इसका असर पड़ा है। लोग फिल्म 'सड़क 2' के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। वहीं फिल्म 'सड़क 2' का ट्रेलर 12 अगस्त का रिलीज हुआ।

सड़क 2 के ट्रेलर के इस हाल को देखते हुए केआरके ने भट्ट परिवार को लेकर ट्वीट किया है। केआरके ने लिखा, 'आप सभी को भट्ट परिवार से आजादी मुबारक हो। सड़क 2 के ट्रेलर को 1 करोड़ डिस्लाइक्स मिले हैं और इस यह यूट्यूब का सबसे ज्यादा डिस्लाइक वीडियो बन गया है। अब भट्ट कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे क्योंकि कोई भी उनकी फिल्म को 2 रुपए के लिए भी नहीं खरीदेगा'।

Congratulations people for the #Aazadi from #Bhatt family. #Sadak2Trailer got 1Cr dislikes and now it’s the most disliked YouTube video in the world. Now Bhatts will never ever make any film because nobody will buy it for #2Rs also!👏 #IndependenceDayIndia