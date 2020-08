'सड़क 2' का पोस्टर हुआ रिलीज, सोशल मीडिया पर उठी बायकॉट की मांग

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'सड़क 2' डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म 'सड़क 2' डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होगी। महेश भट्ट लंबे समय बाद इस फिल्म से निर्देशक के रूप में वापसी कर रहे हैं। फिल्म को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया है। जिसे देखकर कई लोग भड़क गए और सोशल मीडिया पर #BoycottBollywoodFilms ट्रेंड करने लगा।

दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लोग नेपोटिज्म को लेकर भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर मुहिम भी चलाई जा रही है। गुरुवार को जब आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का पोस्टर रिलीज हुआ तो लोग इसे लेकर काफी नाराज दिखे। कई लोगों का कहना है कि इस फिल्म में स्टार किड है तो वो इसका विरोध करेंगे।

We will make sure #Sadak2 to be most disliked movie of Bollywood.@MaheshNBhatt @aliaa08 @PoojaB1972 Save this SS.



Karma is a bitch.#DishaAndSSRHomicide