पैसों के लिए बुजुर्ग महिला सड़कों पर कर रही हैं ये काम, VIDEO देख मदद के लिए आगे आए रितेश देशमुख

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति सामने आई, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो कई ऐसे लोग भी हैं जो छोटा-मोटा काम कर परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही बुजुर्ग महिला का वीडियो वायरल हो रहा है।

इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला सड़कों पर करतब दिखा रही है। वे बैंबू स्टिक के जरिए ऐसे-ऐसे स्टंट कर रही है कि हर कोई हैरान रह गया है। वो पैसों के लिए इस उम्र में भी ये सब करने को मजबूर है। लेकिन महिला की लगन, मेहतन देख हर कोई उन पर गर्व महसूस कर रहा है। सभी जगह महिला की हिम्मत और टैलेंट की तारीफ की जा रही है। हर कोई सोशल मीडिया पर महिला को वॉरियर आजी मां कहकर संबोधित कर रहा है।

Warrior Aaaji Maa...Can someone please get me the contact details of her ... pic.twitter.com/yO3MX9w2nw

अब अभिनेता रितेश देशमुख ने सोशल मीडिया पर ना सिर्फ इस बुजुर्ग महिला की तारीफ की है, बल्कि उनकी मदद को भी आगे आए हैं। रितेश ने सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो शेयर कर उनके बारे में जानकारी मांगी। एक्टर अपने काम में सफल भी रहे।

Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa - incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M