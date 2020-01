ऋषि कपूर ने शेयर की ऐसी तस्वीर, पूछा- पहचानों इस महिला को...

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते है। उन्होंने हाल ही में पुराने दिनों की यादें ताजा करते हुए पुरानी तस्वीरें और अपने प्रोजेक्ट्स से जुड़ी नई तस्वीरें भी ट्विटर पर शेयर की है।

ऋषि कपूर ने फैंस के साथ एक छोटा सा क्विज खेलने का फैसला किया और एक महिला की पुरानी फोटो शेयर की। फोटो शेयर करते हुए ऋषि ने लोगों से फोटो में दिख रही महिला को पहचानने को कहा।

Need you to tell me who this person is? If someone already knows the answer through a different source, please refrain from disclosing. Let’s not spoil the suspense for others. Thank you. I give you 10/20/50 guesses. Answer coming soon!! pic.twitter.com/L1ilXZFmxc