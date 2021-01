शादी की तारीख फिक्स होने की वजह से ऋचा चड्ढा ने फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर में बाल कटवाने से किया था, लेकिन...

नई दिल्ली। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा की आगामी फिल्म 'मैडम चीफ मिनिस्टर' इन दिनों काफी चर्चा में है। इस फिल्म का शानदार ट्रेलर निर्माताओं ने पहले ही जारी कर दिया है। राजनीतिक ड्रामे पर आधारित इस फिल्म की कहानी एक दलित महिला की जिंदगी पर आधारित है, जो तमाम कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद मुख्यमंत्री बनती हैं। फिल्म में ऋचा मुख्य भूमिका में हैं और फिल्म में वह एक दलित मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आयेंगी। इसके अलावा फिल्म में सौरभ शुक्ला और मानव कौल भी अहम भूमिका में है।

इस फिल्म के बारें में ऋचा चड्ढा ने बड़ा खुलासा किया है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस फिल्म में उनके बाल कटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने इसके लिए हेयर कट नहीं कराया था। ट्विटर पर मूवी में अपने कैरेक्टर के लिए विग इस्तेमाल करने की कहानी शेयर करते हुए ऋचा चड्डा ने यह बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने अलग-अलग विग पहने हुए अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

I realised I would have a mushroom cut by the time it was April 2020, if I had chopped off my hair for the part. Something I have hated since childhood is the mushroom cut. The director very kindly consented for me to use a wig, these are the various wigs we tried for Madam CM. pic.twitter.com/HvIbU25T53