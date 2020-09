अमिताभ बच्चन के ट्वीट का जवाब देते हुए शेखर सुमन ने कहा- सबसे तेज आवाज सुशांत के फैंस की है, ध्वनि तरंगों ने ग्लोब के लाखों...

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अभिनेता शेखर सुमन सोशल मीडिया पर अक्सर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अब हाल ही में उन्होंने अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट का अलग अंदाज में जवाब दिया है।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, ''अभी तक रिकॉर्ड की गई सबसे तेज आवाज 3000 मील दूर तक सुनी गई और इसकी तरंगों ने ग्लोब के तीन चक्कर लगाए। ये ध्वनि तरंगें एक पुराने ज्वालामुखी क्रेकोटा से निकली थीं। 27 अगस्त को वो पर्वत फट गया। 310 डेसिबल। इंसान के ईयर ड्रम 150-160 डेसिबल पर फट जाते हैं।''

The loudest sound ever recorded is the Roar of all SSR fans who roared for justice for Sushant right here in India and the sound waves have circled the globe a million times and still circling.#WarriorsRoar4SSR https://t.co/Mf03Lf7R7t