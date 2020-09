रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक की गिरफ्तारी के बाद आया शेखर सुमन और कंगना रनौत का रिएक्शन

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) लगातार पूरी मुस्तैदी के साथ पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शॉविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में शेखर सुमन का रिएक्शन आया है।

शेखर सुमने ने ट्वीट किया, ''सफलता की ओर पहला कदम। आप सभी को बधाई। छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया है। अब बड़ी शार्क की बारी है। उम्मीद है कि वे भी जल्दी पकड़े जाएंगे। इंडस्ट्री की सफाई हो रही है। गुट का फंडाफोड़ हो चुका है। किंगपिन्स गिरफ्तार हो गए हैं।''

The first step toward success. congrats all of you.The small fish are https://t.co/8e6yFDmJz5 the time for the Big Sharks.i hope they are caught soon.The industry is cleaned up.The caucus is busted.The kingpins are arrested.Amen #ShowikChakrabortyarrested

इससे पहले सुशांत की बहन ने रिया के भाई शौविक के गिरफ्तार होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ''धन्यवाद भगवान जी, सच्चाई की दिशा में हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें।''

Thank you friends for trending #indiawithkanganaranaut we collectively got justice for Sushant, this is a historic day a closed case was opened and justice is being delivered, this is the power of collective consciousness, I bow down to your love and compassion for Sushant 🙏