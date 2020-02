KGF 2 में रमिका सेन का किरदार निभाएंगी रवीना टंडन, संजय दत्त बनेंगे अधीरा

नई दिल्ली । बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन काफी समय से फिल्मों से दूर हैं। रवीना ‘केजीएफ : चैप्टर 2’ फिल्म के साथ कमबैक करने जा रही हैं। निर्देशक प्रशांत नील अपनी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘केजीएफ’ के दूसरे भाग का निर्माण करेंगे।

प्रशांत ने ट्वीट किया, “डेथ वारंट जारी करने वाली महिला आ गई हैं!!! आपका बहुत-बहुत स्वागत है रवीना टंडन मैम। हैशटैग केजीएफ चैप्टर 2।”

The lady who issues the death warrant has arrived!!!



A warm welcome to you @TandonRaveena mam. #RamikaSen In the building. #KGFChapter2 pic.twitter.com/5MTmhz3D8z