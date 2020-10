रणदीप हुड्डा ने अपनी आगामी फिल्म 'अनफेयर एंड लवली’ की शूटिंग से पहले करवाया कोरोना टेस्ट

मुंबई। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने अपनी आगामी फिल्म 'अनफेयर एंड लवली' की शूटिंग जल्द शुरू॒ करने वाले हैं। रणदीप हुड्डा ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को सूचित किया कि उन्हें कोरोना टेस्ट से गुजरना पड़ा है। 'अनफेयर एंड लवली' की शूटिंग से पहले अभिनेता ने बुधवार को एहतियात के तौर अपना कोविड-19 टेस्ट करवाया है। रणदीप हुड्डा ने ट्विटर पर खुद की एक तस्वीर शेयर कर यह जानकारी दी।

44 वर्षीय अभिनेता रणदीप हुड्डा ने बुधवार को तस्वीर शेयर कर लिखा-'एहतियात इलाज से बेहतर है। शूटिंग के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोरोना का टेस्ट किया गया! आशा है कि यह सभी अच्छी तरह से चलेगा। साथ ही उन्होंने हैशटैग अनफेयरएंडलवली और कोविड19 लगाया।

तस्वीर में पीपीई किट पहने स्वास्थ्यकर्मी उनका टेस्ट करते नजर आ रहा है। हाल में फिल्म 'अनफेयर एंड लवली' की घोषणा हुई है। इस फिल्म में पहली बार रणदीप हुड्डा और इलियाना डिक्रूज साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे। फिल्म में इलियाना एक हरियाणवी लड़की की भूमिका निभाएंगी। फिल्म की शूटिंग हरियाणा की जाएगी। फिल्म मुबारकां और सांड की आंख की पटकथा लिखने वाले बलविंदर सिंह जंजुआ फिल्म 'अनफेयर एंड लवली' को निर्देशित करेंगे। सोनी पिक्चर्स मूवी टनल प्रोडक्शन के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण करेगी। फिल्म 'अनफेयर एंड लवली' की स्क्रिप्ट को बलविंदर सिंह जंजुआ, रूपिंदर चहल और अनिल रोहन ने लिखा है।

Precaution is better than cure.

Going to shoot so got Corona tested!

Hope it all goes well🤞🏼#UnfairAndLovely

#COVID19 pic.twitter.com/6DQWcwI15b