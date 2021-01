नये साल पर रणबीर कपूर ने किया नई फिल्म का ऐलान, सामने आया 'Animal' का पहला VIDEO

नई दिल्ली। नये साल पर अभिनेता रणबीर कपूर के फैंस के लिए खुशखबरी है। दरअसल साल के पहले दिन ही रणबीर कपूर की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। इस फिल्म का नाम होगा 'एनिमल'। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनिल कूपर, परिणीति चोपड़ा और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर ने फिल्म का टीजर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी।

फिल्म के इस टीजर में बैकग्राउंड से रणबीर कपूर की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वह कहते है -'पापा अगले जन्म में आप मेरा बेटा बनना, फिर देखना मैं आपसे कैसे प्यार करता हूं और सीखना आप। क्योंकि उसके अगले जन्म में वापस मैं बेटा और आप पापा। तब ना पापा अपनी तरह से प्यार करना... मेरी तरह से नहीं। आप समझ रहे हैं ना पापा। बस आप समझ लो तो काफी है।'

Oh boy! The new year just gets better with this whistle!😉

Presenting, #Animal, can't wait for our journey to begin.#RanbirKapoor @ParineetiChopra @thedeol @imvangasandeep @VangaPranay #BhushanKumar #KrishanKumar @MuradKhetani #TSeriesFilms pic.twitter.com/AHPoGFVGSn