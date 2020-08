क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी फिल्म में रकुलप्रीत सिंह और अर्जुन कपूर भी आएंगे नजर

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह की आगामी फिल्म कुछ समय से चर्चा में है। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी भी विशेष भूमिका में होंगे। इसके अलावा फिल्म में नीना गुप्ता और कंवलजीत भी अहम भूमिका में हैं। निर्माताओं ने बुधवार को फिल्म से जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया है। फिल्म क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म का टाइटल अभी तक तय नहीं हुआ है। फिल्म जॉन अब्राहम, भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार, मोनिशा आडवाणी, निखिल आडवाणी और मधु भोजवानी द्वारा निर्मित होगी। यह फिल्म काशवी नायर द्वारा निर्देशित है। इसकी जानकारी फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दी।

तरण आदर्श ने ट्वीट किया-'फर्स्ट लुक...जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी एक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी में, जो पीढ़ियों तक फैली हुई है... फिल्म में दोनों ने विशेष भूमिकाएं निभाई हैं, अभी तक टाइटल तय नहीं हुआ है। फिल्म में अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह भी हैं। फिल्म काशवी नायर द्वारा निर्देशित है।'

FIRST LOOK... #JohnAbraham and #AditiRaoHydari in a cross border love story that spans generations... The duo enact special roles in the film [not titled yet]... Stars #ArjunKapoor and #RakulPreetSingh... Directed by Kaashvie Nair. pic.twitter.com/OAKhUNGYU6