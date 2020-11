नई दिल्ली। अभिनेता अजय देवगन एक बार फिर से न‍िर्देशन में एंट्री करने जा रहे हैं। अजय देवगन अब फिल्‍म मेडे का न‍िर्देशन करेंगे। अजय देवगन की इस फिल्‍म में अमिताभ बच्‍चन के बाद अब रकुल प्रीत स‍िंह भी हिस्‍सा बन गई हैं। इस खबर के सामने आते ही रकुल सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगीं। लेकिन जहां रकुल इस फिल्‍म के लिए ट्रेंड हो रही हैं, वहीं कई लोग इस फिल्‍म का हिस्‍सा बनाने के ल‍िए उनसे नाराज भी हो गए हैं।

अजय देवगन इस फिल्‍म में अम‍िताभ बच्‍चन का न‍िर्देशन करने जा रहे हैं। 'मेजर साहब' की इस जोड़ी के साथ आने के बाद से ही फैंस में खासा एक्‍साइटमेंट था, अब खबर है क‍ि इस फिल्‍म की कास्‍ट में एक्‍ट्रेस रकुल प्रीत का भी नाम जुड़ गया है। सामने आ रही खबरों के अनुसार रकुल इस फ‍िल्‍म में अजय देवगन की को-पायलेट का किरदार न‍िभाएंगी।

द‍िसंबर में अजय इस फिल्‍म की शूटिंग हैदराबाद में करेंगे। जहां रकुल इस फिल्‍म के ल‍िए ट्रेंड कर रही हैं, वहीं कुछ लोग इस बात से नाराज हैं क‍ि सुशांत स‍िंह राजपूत के मामले की जांच के दौरान एनसीबी द्वारा ड्रग्‍स मामले में बुलाए जाने के बाद और क्लिन च‍िट न द‍िए जाने के बाद भी उन्‍हें ये फिल्‍म कैसे म‍िल गई।

