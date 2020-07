तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'एचआईटी’ के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे राजकुमार राव

नई दिल्ली। अभिनेता राजकुमार राव तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'एचआईटी’ के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन शैलेश कोलानू करेंगे, जिन्होंने तेलुगु फिल्म को निर्देशित किया था। 'एचआईटी’ एक पुलिस अधिकारी की कहानी बताती है जो एक लापता महिला को खोजता है। फिल्म एंड ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने यह जानकारी दी।

तरण ने ट्वीट किया-'तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'एचआईटी’ के हिंदी रीमेक में अभिनेता राजकुमार राव होंगे। शैलेश कोलानू जिन्होंने मूल फिल्म का निर्देशन किया है, इसके हिंदी संस्करण को भी निर्देशित करेंगे। इस फिल्म को दिल राजू और कुलदीप राठौर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और 2021 में शुरू होगी।'

IT'S OFFICIAL... #RajkummarRao to star in #Hindi remake of #Telugu film #Hit... A thriller... Sailesh Kolanu - who directed the original #Telugu film - will direct #Hindi version too... Produced by Dil Raju and Kuldeep Rathore... Now in pre-production stages... Starts 2021. pic.twitter.com/7jCuPc3pu6