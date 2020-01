फैंस पर जमकर चढ़ा रजनीकांत की 'दरबार' का क्रेज, केक काटकर और आतिशबाजी के साथ...

नई दिल्ली । रजनीकांत की मस्ट अवेटेड फिल्म 'दरबार' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म के लिए फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। चेन्नई में फैन्स ने रात से ही सिनेमाघरों के बाहर डेरा डाला हुआ था। कई फैन्स ने केक काटकर और आतिशबाजी के साथ फिल्म के रिलीज को सेलिब्रेट किया।

सोशल मीडिया पर भी फैन्स #DarbarFDFS को सुबह से ही ट्रेंड करा रहे हैं। फिल्म में रजनीकांत एक कॉप का रोल निभा रहे हैं। उन्हें पुलिस अफसर के रोल में देख फैन्स क्रेजी हो गए हैं। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नयनतारा, सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर और योगी बाबू जैसे स्टार्स अहम रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म को आर मुरुगदास ने डायरेक्ट किया है।

रजनीकांत के एक फैन ऐसे भी हैं जो उनकी हर नई फिल्‍म एक हजार गरीबों को मुफ्त में दिखाते हैं। इस आदत के कारण उन पर लाखों का कर्ज हो चुका है। वहीं एक फैन रजनी की फिल्‍म को हिट कराने के लिए घुटनों के बल 1500 सीढ़‍ियां चढ़ चुके हैं।

सिनेमाघरों के बाहर मेले की तरह लोग जमा हुए हैं और फिल्म देखने के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं।