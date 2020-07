विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'इति' का म्यूजिक कंपोज करेंगे राजेश रोशन, अक्टूबर में शुरू होगी शूटिंग

नई दिल्ली। अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने हाल में सुशांत सिंह राजूपत के सुसाइड के बाद गुटबाजी पर अपनी बात रखी थी। इन दिनों विवेक ओबेरॉय सुर्खियों में हैं। विवेक ओबेरॉय अब निर्माता के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का नाम इति है और इस फिल्म को विवेक ओबेरॉय प्रोड्यूसर करेंगे। फिल्म को विशाल मिश्रा निर्देशित करेंगे। विवेक ओबेरॉय की निर्माता के तौर पर यह पहली फिल्म है। दिग्गज संगीतकार राजेश रोशन फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करेंगे।

फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। तरण ने ट्विटर पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर कर लिखा-'मिस्ट्री फिल्म इति में विवेक ओबेरॉय प्रभु सिंह के किरदार में होंगे। विवेक ओबेरॉय इस फिल्म से प्रोड्यूसर बन रहे हैं। फिल्म विशाल मिश्रा द्वारा निर्देशित होगी, जबकि मंदिरा एंटरटेनमेंट और विवेक ओबेरॉय की प्रोडक्शन हाउस ओबेरॉय मेगा इंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत है।

ANNOUNCEMENT... #VivekOberoi as #PrabhuSingh in whodunit mystery #Iti ... #VivekOberoi has turned producer with this film... Directed by Vishal Mishra... Presented by Mandiraa Entertainment and #VivekOberoi ’s Oberoi Mega Entertainment. #VivekAsPrabhuSingh pic.twitter.com/FNfuNvkXPr

तरण ने एक और ट्वीट किया-'वास्तव में लंबे अंतराल के बाद दिग्गज संगीतकार राजेश रोशन अपने घर के बैनर के बाहर एक फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज करेंगे। फिल्म इति में विवेक ओबेरॉय मुख्य कलाकार है। इस फिल्म का निर्देशन विशाल मिश्रा कर रहे हैं।'

IT'S OFFICIAL... After a really long gap, veteran tunesmith #RajeshRoshan to compose music for a film outside his home banner: #Iti... #VivekOberoi heads the cast... Directed by Vishal Mishra. pic.twitter.com/hXib829ChG