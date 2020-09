कंगना के बयान पर आपत्ति जताते हुए राहुल पंडिता ने कहा- एक दीवार के गिराए जाने से आपको कश्मीरी पंडितों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। उनके इन बयानों पर लेखक राहुल पंडिता का कहना है कि कंगना अपने ऑफिस की सिर्फ एक दीवार गिराए जाने से कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं समझ सकतीं। कंगना के बयान पर आपत्ति जताते हुए राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मुझे माफ करना लेकिन मात्र एक दीवार के गिराए जाने से आपको कश्मीरी पंडितों के दर्द का अंदाजा नहीं हो सकता।'

राहुल पंडिता ने आगे लिखा, 'आप नहीं जानतीं कि कैसा लगता है जब तीन दिन के अंदर ही किसी इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं लग सकता कि घरों से निकाले जाने के बाद किस तरह बूढ़े लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और वह अपने घरों के लिए बेबस बिलखते रह गए।'

I am sorry, but from the demolition of a wall you cannot understand the pain of Kashmiri Pandits. You do not know how it is when all your hair turns white in three days; you do not know how it is when old people die in exile, crying about their inability to see home one last time