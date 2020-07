राहुल भट्ट को आलिया भट्ट की तारीफ करना पड़ा भारी, ट्विटर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल, अब एक्टर ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों नेपोटिज्म को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ऐसे में स्टार किड्स को सपोर्ट करने के लिए भी इंडस्ट्री के कुछ सेलेब्स सामने आ रहे हैं। लेकिन यूजर्स किसी को भी नहीं छोड़ रहे। अब एक्टर राहुल भट्ट को भी आलिया भट्ट की तारीफ करना भारी पड़ गया है।

राहुल ने आलिया की तारीफ में दो लफ्ज ही लिखे होंगे कि यूजर्स उन्हें भी बातें सुनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं यूजर्स ने उन्हें आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट मान लिया और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। हालांकि एक्टर और प्रोड्यूसर राहुल ने उन्हें इस बात का जवाब दिया और बताया कि वो उनका भट्ट परिवार से कोई नाता नहीं है।

If u call @aliaa08 a product of #Nepotism then you are harming the entire debate.She is a brilliant ,gifted actor,she is here because she is capable of Carrying a film on her shoulders

Ps- I ain’t her brother so don’t tag me nonsense without verifying who it is u r referring to — Rahul Bhat (@RahulBhatActor) July 2, 2020

राहुल भट्ट ने लिखा- अगर आप आलिया भट्ट को नेपोटिज्म का प्रोडक्ट बता रहे हैं तो आप इस पूरी बहस को खराब कर रहे हैं। वो बहुत बढ़िया और टैलेंटेड एक्टर हैं। वो यहां हैं क्योंकि वो अकेले एपीआई दम पर फिल्मों को चला सकती हैं। वैसे बता दूं कि मैं उनका भाई नहीं हूं तो मुझे बिना जाने फालतू चीजों में टैग करना बंद करो। राहुल के इस ट्वीट पर कई लोगों ने जवाब दिया। जहां उन्हें ट्रोल करना कम हो गया वहीं आलिया भट्ट पर कही उनकी बात से ज्यादातर लोग नाखुश ही नजर आए।

NO , I really don’t like movies that her father makes lately , ab bolo ? https://t.co/oisdIBkmDY — Rahul Bhat (@RahulBhatActor) July 3, 2020

वहीं एक यूजर ने तो राहुल पर इल्जाम लगाया कि वो महेश भट्ट की फिल्म में काम चाहते हैं इसलिए आलिया की तारीफ कर रहे हैं। इसके जवाब में राहुल ने कहा कि उन्हें महेश की बनाई पिछली फिल्में तक पसंद नहीं आई है। वो महेश के साथ काम नहीं करना चाहते हैं।

First things first, she ain't that great actress. The are plenty out their who can beat her if given chance. Second thing one can carry a film on shoulders only after getting offer for a movie. Beautiful world is falling in front of us and we are blind folded. Kudos to us 👏👏 — Vikas Srivastava (@vikassri1508) July 2, 2020

Ppl are not critical on her talent, she is brilliant in some films but issue is if she was not a daughter/mother/sister/cousin etc in general of some celebrity would she be getting the roles easily as compared to other actresses who struggle to get roles.but it's not aliaa falut — IamKunal (19 Times) (@motakunal) July 2, 2020

बता दें कि एक्टर राहुल ने अनुराग कश्यप की फिल्म अग्ली से एक्टिंग में कमबैक किया। राहुल को फितूर, जय गंगाजल और दास देव जैसी फिल्मों में देखा गया है। उनकी पिछली फिल्म आर्टिकल 375 थी।

यह खबर भी पढ़े: सरोज खान के निधन पर भावुक हुईं सनी लियोन, Photo शेयर कर लिखा इमोशनल पोस्ट