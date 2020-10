अमेरिका के रेस्त्रां में कुमार मंगलम बिरला की बेटी के साथ नस्लभेदी व्यवहार, परिवार के साथ निकाला बाहर

नई दिल्ली। मशहूर बिजनेसमैन कुमार मंगलम बिड़ला की बेटी अनन्या बिड़ला के साथ अमेरिका के एक रेस्त्रां में नस्लभेदी व्यवहार किया है। अनन्या ने ट्वीट कर बताया कि वॉशिंगटन के स्कोपा इटैलियन रूट्स रेस्त्रां ने उनको परिवार के साथ बाहर निकाल दिया।

अनन्या ने रेस्टोरेंट को टैग करते हुए ट्वीट किया, 'रेस्तरां स्कोपा इटैलियन रूट्स ने सचमुच मुझे और मेरे परिवार को उनके परिसर से बाहर निकाल दिया। बेहद नस्लभेदी, इस बाद का बहुत दुख हुआ। आपको वास्तव में अपने ग्राहकों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चहिए। यह ठीक नहीं है।'

This restaurant @ScopaRestaurant literally threw my family and I, out of their premises. So racist. So sad. You really need to treat your customers right. Very racist. This is not okay.