'रात अकेली है' के निर्देशक हनी त्रेहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकरी

मुंबई। फिल्म निर्देशक हनी त्रेहान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। यह जानकारी 'रात अकेली है' के निर्देशक ने गुरुवार को ट्विटर पर दी। उन्होंने कहा कि उनके पूरे परिवार और कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट जल्द कराया जाएगा।

हनी त्रेहान ने ट्वीट किया-'आज मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया है। बीएमसी और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। मेरे परिवार और कर्मचारियों का जल्द ही टेस्ट किया जाएगा। पिछले 10 दिनों में मेरे करीब आने वाले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया जांच करा लें।'

I have tested COVID positive today..BMC and the other authorities been informed as well.

My family and the staff will be getting tested soon.All that have been in close proximity to me in the last 10 days are kindly requested to please get themselves tested ! 🙏