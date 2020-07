निर्माता-निर्देशक अनुभव सिन्हा ने बॉलीवुड से दिया इस्तीफा, बोले- अब इसका जो भी मतलब निकालें

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर तगड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच खबर हैं कि निर्माता-निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं, अनुभव का सपोर्ट करते हुए पटकथा लेखक और डायरेक्टर सुधीर मिश्रा और फिल्ममेकर हंसल मेहता ने भी इस्तीफा दे दिया है।

अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर लिखा, ''बस, मैं अब बॉलीवुड से इस्तीफा देता हूं। अब इसका जो भी मतलब निकाला जाए।'' उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे 'नॉट बॉलीवुड' लिख दिया है। हालांकि अनुभव ने ट्विटर यूजर्स के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि वे फिल्में बनाते रहेंगे।

ENOUGH!!!

I hereby resign from Bollywood.

Whatever the fuck that means.