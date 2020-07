VIDEO: मनोरंजन इंडस्ट्री में प्रियंका के 20 साल पूरे, एक्ट्रेस ने शेयर की अपनी जर्नी

मुंबई। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब एक गलोबल स्टार बन चुकी हैं। प्रियंका ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और इसके बाद अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। एक्ट्रेस को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो गए हैं।

20 साल पूरे होने पर प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी फिल्मी जर्नी को दिखाया गया है। इस वीडियो के कैप्शन में प्रियंका ने लिखा-"ozzyproudction और आप सभी का उस सफर को याद दिलाने के लिए धन्यवाद, जो 20 साल पहले मैंने इस इंडस्ट्री में शुरु किया था। मुझे आशा है कि हम सब एकदिन मिलेंगे, तबतक मै आप सभी के साथ इंजोय करना चाहती हूं, धन्यवाद ।"

Thank you @ozzyproduction and all of you for such a beautiful reminder of these 20 years since I started in this business. I want to celebrate with all of you... stay tuned! pic.twitter.com/EMyuDVz4Ri