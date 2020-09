प्रियंका चोपड़ा की बहन ने किया सवाल, कहा- यदि CBD Oil Illegal है तो कैसे मिलता है ऑनलाइन?

मुंबई। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की छानबीन में ड्रग एंगल समक्ष आने के पश्चात से ड्रग्स के नातों की जो पोल खुल रही है, उस पोल ने काफी लोगों को हैरान किया है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की पड़ताल के घेरे में अब बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्रियां भी हैं, जिन्हें पूछताछ हेतु समन भेजा है। बॉलीवुड स्टार्स के नाम सामने आने के बाद अभियंत्री प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने सवाल खड़े किए हैं।

Just asking, how is cbd oil freely available online if its illegal. I checked its avaialble on amazon too. Why no regulation if its illegal? #cbdoil https://t.co/F924FhNZSW