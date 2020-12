लॉस एंजेलिस में अपने पति के साथ मास्क लगाए हुए नजर आई प्रीति जिंटा

मुंबई। अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों लॉस एंजेलिस में है और अपनी पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण लॉस एंजेलिस काउंटी ने सोमवार से लोगों से तीन हफ्ते के लिए घर पर ही रहने के लिए कहा है जिस कारण वहां एक तरह से लॉकडाउन की स्थित बन गई है और लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इस बीच अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने इंस्टग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह अपने पति के साथ मास्क लगाए हुए नजर आ रही है।

इस तस्वीर को फैंस के साथ साझा करते हुए प्रीति ने वहां के हालात के बारे में जानकारी देते हुए लिखा-'लॉस एंजेलिस में तीन हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है और सड़कें फिर से खाली हो गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा दोबारा हो रहा है। सब लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और प्लीज अपना मास्क पहनें।'

इस तस्वीर में प्रीति के पीछे पूरी सड़क खाली नजर आ रही है। प्रीति जिंटा इन दिनों भले अभिनय दुनिया से दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिये वह अक्सर अपने फैंस से जुड़ी रहती है। प्रीति जिंटा आईपीएल में क्रिकेट टीम किंग्स इलेवन पंजाब की सह मालकिन हैं। प्रीति जिंटा 22 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्सा रही हैं।

The streets are empty again as LA goes into another 3 week lockdown. I cannot believe this is happening again 🙈 Take care everyone 🤗 Stay safe everyone and please wear your masks 🙏 #LA #Lockdown #Bachaao #Staysafe #Ting pic.twitter.com/kixI59R9sn