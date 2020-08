'राधे श्याम' की शूटिंग करने के लिए तैयार हुए प्रभास और पूजा हेगड़े, सितंबर के दूसरे सप्ताह में...

नई दिल्ली। सुपरस्टार अभिनेता प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे है। फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है। फिल्म के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करके जानकारी दी है कि वह अपनी इस फिल्म के मुख्य अभिनेता प्रभास और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ फिर से शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं। यूवी क्रिएशंस और भूषण कुमार की कंपनी टी सीरीज के बैनर तले बन रही इस फिल्म की बची हुई शूटिंग का काम सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाला है।

राधा कृष्ण कुमार ने ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, 'हम अपनी फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं। इसकी शूटिंग सितंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। फिल्म का यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे खूबसूरत शेड्यूल होने वाला है क्योंकि इसमें हमारे साथ हमारे प्रिय प्रभास और पूजा हेगड़े साथ होंगे।'

All excited to resume the shoot from 2nd week of September, the longest and the loveliest schedule with our darling #prabhas and @hegdepooja @UV_Creations @UVKrishnamRaju @itsBhushanKumar #RadheShyam