पर्दे पर धूम मचाने आ रहे हैं प्रभास और दीपिका, वैजयंती मूवीज ने की फिल्म बनाने की घोषणा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और बाहुबली फेम प्रभास की जोड़ी पर्दे पर धूम मचाने के लिए आ रही है। वैजयंती फिल्म्स ने इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दिया है। फिल्म का टेंटेटिव टाइटल 'प्रभास 21' रखा गया है।

निर्देशक नाग अश्विन ने ट्वीट कर बताया कि, “मैं दीपिका को यह किरदार निभाता हुआ देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं। यह कुछ ऐसा है जिसे इससे पहले किसी मेनस्ट्रीम लीड ने नहीं किया है, यह सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। दीपिका पादुकोण और प्रभास की जोड़ी फिल्म की मुख्य हाइलाइट्स में से एक होगी और उनके बीच की कहानी, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों तक दर्शकों के दिलों में ताज़ा रहेगी।"

As promised, here it is - our next big announcement! WELCOMING THE SUPERSTAR ♥️https://t.co/QqWERCVywC#Prabhas @deepikapadukone @nagashwin7 @vyjayanthifilms #Prabhas21 #DeepikaPrabhas