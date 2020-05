पूजा हेगड़े का इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ हैक, फिर डिजिटल टीम ने एक घंटे बाद किया कुछ ऐसा...

नई दिल्ली। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इस बीच उन्हें पता चला कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। इस बात का खुलासा एक्ट्रेस ने खुद अपने ट्विटर पर किया है। पूजा हेगड़े का अकाउंट बुधवार रात हैक किया गया था हालांकि उनकी डिजिटल टीम ने इसे जल्द ही ठीक कर लिया। अकाउंट हैक होने से पूजा काफी परेशान हो गईं।

पूजा ने ट्विटर पर लिखा, 'हैलो दोस्तों। मेरी टीम ने मुझे बताया है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया है। मेरी डिजिटल टीम इसमें मेरी मदद कर रही है। कृपया इससे आया हुआ कोई भी रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। शुक्रिया।' इसके बाद पूजा की डिजिटल टीम ने करीब एक घंटे तक लगातार इस पर काम किया और जल्द ही अकाउंट ठीक कर दिया।

Hi guys, so I’ve been informed by my team that my insta account has been hacked and my digital team is helping me with it. Please do not accept any invitations or pass out any personal information out to the person asking. Thank you.