शबाना आजमी के जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे पीएम मोदी, इन स्टार्स ने जताया दुख

नई दिल्ली । एक्ट्रेस शबाना आजमी का बीते दिन यानि शनिवार को खालापुर टोल प्लाजा के पास पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कार का ट्रक से जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। कार में शबाना के अलावा मशहूर गीतकार जावेद अख्तर भी थे।

रिपोर्ट्स की मानें तो जावेद पूरी तरह से सुरक्षित हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो जावेद दूसरी कार में थे। वहीं शबाना की कार चलाने वाले ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आई हैं। शबाना के साथ सड़क हादसे की खबर सुनकर लोग भी हैरान रह गए।

Shabana ji is a fighter!! She’s going to be up and about soooon! Sending you all my love and best wishes. ⁦@AzmiShabana⁩ get well soonest 🤗 pic.twitter.com/lstBg4swqa — Rohit Bose Roy (@rohitroy500) January 18, 2020

Praying for fast recovery of Shabana Azmi who is seriously injured today in a road accident on Mumbai-Pune expressway.#ShabanaAzmi — Sanjay Nirupam (@sanjaynirupam) January 18, 2020

OMG! This is terrible! Praying for @AzmiShabana’s safety and wishing her a speedy recovery! 🙏🏽 https://t.co/R8kDkNh3fO — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) January 18, 2020

अब फिल्म और राजनीति जगत से भी एक्ट्रेस की सलामती के लिए दुआएं आनी शुरू हो गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर, वरुण धवन, हंसल मेहता, रोहित रॉय, नीना गुप्ता जैसे बॉलीवुड सेलेब्स ने जल्द ठीक होने की प्रार्थना की हैl

Deeply upset after hearing Shabanaji was hurt in a car accident. My prayers for a speedy recovery. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) January 18, 2020

गायिका लता मंगेशकर ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''मैं ये सोच कर काफी दुखी हूं कि शबाना जी का एक्सिडेंट हो गया। मैं दुआएं करती हूं कि वे जल्द ही रिकवर करेंगी''।

The news of @AzmiShabana Ji’s injury in an accident is distressing. I pray for her quick recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2020

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ‘शबाना आज़मी की एक्सीडेंट में घायल होने की खबर परेशान करने वाली हैl मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूंl’

