सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही बिपाशा बसु और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की Kiss करती हुई तस्वीरें, फैन्स हुए हैरान

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अचानक से वायरल हो रही है। जिसके बाद एक्ट्रेस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इन तस्वीरों में फुटबॉलर क्रिस्‍ट‍ियानो रोनाल्‍डो के साथ बिपाशा बसु के बीच कुछ ज्‍यादा ही नजदीकी दिख रही है। साल 2007 में जब पहली बार ये तस्‍वीरें सामने आई थीं, तब भी खूब शोर मचा था।

वहीं, अब सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे! साल 2007 के करीब वह जॉन अब्राहम को डेट कर रही थीं। फिल्‍मी करियर अभी पंख पसार ही रहा था कि रोनाल्‍डो और बिपाशा बसु की कुछ तस्‍वीरें सामने आईं। इनमें से एक तस्‍वीर में दोनों एक-दूसरे को किस करते हुए भी नजर आए। शोर मचा कि रोनाल्‍डो और बिपाशा के बीच कुछ तो है।

So i was today year old when i came to know that Ronaldo and Bipasha were a thing, I can't breathe !! pic.twitter.com/xR89uSFAOO